Zum Saisonabschluss hat die FSG Ketsch/Friesenheim am Wochenende noch einmal sozusagen Akkordarbeit zu verrichten.

Am Freitag, 20 Uhr, tritt der frischgebackene Oberligameister zum Nachholspiel beim TV Wörth an, ehe am Sonntag, 16 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Budenheim die reguläre Saison für die Ketsch-Friesenheimerinnen endet.

Genaugenommen geht die Runde damit erst so richtig los, denn mittlerweile stehen die Gegner in der Aufstiegsrunde für die FSG fest. Diese beginnt am 27. April. Gegner sind Bayernmeister TSV Schwabmünchen, sowie mit der TG 88 Pforzheim und dem HC Schmiden/Oeffingen Sieger und Tabellenzweiter der Oberliga Baden-Württemberg.

Gespielt wird bis zum 9. Juni mit Hin- und Rückspiel. Die beiden Ersten qualifizieren sich für die Dritte Liga. Diesen Spielen gilt daher das Augenmerk von Trainer Eyub Erden, der seinen angeschlagenen Spielerinnen daher zum Oberligaabschluss noch einmal eine Pause gönnen wird. Trotzdem ist der Ehrgeiz vorhanden, die laufende Runde mit zwei Siegen zu beenden.