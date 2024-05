Nach ihrer Auftaktniederlage stehen die Frauen der TSG Friesenheim beim Heimauftakt in der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga bereits ein wenig unter Zugzwang.

Die Frauen der TSG Friesenheim empfangen am Samstagabend (18 Uhr) in der heimischen TSG-Sporthalle den Bayern-Meister TSV Schwabmünchen. Der Gegner hatte seine Auftaktpartie in der Vorwoche gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Eyub Erden erfüllte die Zielvorgabe beim Zweiten der Oberliga Baden-Württemberg Schmiden/Oeffingen nur zur Hälfte: „Wenn wir weniger als 30 Gegentore bekommen, haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen“, hatte der Übungsleiter seiner Truppe mit auf den Weg gegeben. Mit 27 Gegentreffern wurde diese Vorgabe noch erfüllt. Aber der eigene Angriff, eigentlich die Paradedisziplin des Siegers der Oberliga RPS, blieb mit 25 Toren – weniger hatte die TSG nur bei der Niederlage in Wittlich erzielt – deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Das soll laut Trainer Erden im Heimspiel wieder besser werden. Er hofft außerdem auf die Unterstützung der Zuschauer im heimischen TSG-Sportzentrum. Denn gerade auf die Heimspiele wird es während der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga ankommen.