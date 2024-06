Zum letzten Heimspiel der Saison empfangen die Handballerinnen der FSG Ketsch/Friesenheim den baden-württembergischen Meister TG 88 Pforzheim im heimischen TSG-Sportzentrum (Sonntag, 16 Uhr).

Es wird ein Triumphzug für die Gastgeberinnen. Nach dem Auswärtssieg in der Vorwoche beim TSV Schwabmünchen steht die FSG in ihrer letzten Partie als rheinübergreifende Spielgemeinschaft bereits als Aufsteiger in die Dritte Liga fest, zumal Kooperationspartner Ketsch in der Relegation den Klassenerhalt in Liga zwei gesichert hat.

Im kommenden Jahr wird die Truppe von Trainer Eyub Erden allerdings wieder als TSG Friesenheim antreten. Davor will sich der Aufsteiger mit einem Sieg von den eigenen Fans verabschieden und hofft dafür auf eine volle Halle. Erden verspricht trotz der klaren Ausgangslage noch einmal volles Tempo und vollen Einsatz seiner Spielerinnen. Denn die FSG steht auch bei einer Niederlage als Gruppensieger der Aufstiegsrunde fest, Pforzheim kann sich durch den verlorenen direkten Vergleich gegen Schwabmünchen nicht mehr vom letzten Gruppenplatz lösen. Mit möglichst vielen Zuschauern will die Mannschaft im Anschluss an die Partie den Aufstieg in Liga drei feiern.