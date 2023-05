Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Beginn der Saison 2019/20 gibt es die SG Edigheim. Im ersten Jahr erfolgte nach einer abgebrochenen Runde der Corona-Aufstieg in die Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz. Jetzt, zwei Jahre später, hat die SG die nächste Stufe erklommen. Das Team holte den Titel und spielt in der kommenden Serie in der Bezirksliga.

Der Aufstieg hing am seidenen Faden, nachdem die Edigheimer drei Runden vor Saisonende mit sieben Punkten Vorsprung so gut wie durch waren. „Nach dem 5:0-Sieg gegen Eppstein haben uns alle auf