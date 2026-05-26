Der Deutsche Ringerbund hat ab der kommenden Saison den Aufstieg für die Bundesliga neu definiert. Das hat Auswirkungen auf die unteren Klassen und den Rundenausgang.

Der Meister 2026 der Ringer-Oberliga Rheinland-Pfalz kann direkt in die erste Bundesliga – ohne „Umweg“ über eine zweite Bundesliga aufsteigen. Diese Regelung „greift“ nach Ende der neuen Ringersaison, die vom 5. September bis 21. November dauert. Der Aufstieg in die höchste deutsche Klasse ist vereinfacht, weil es auch dieses Jahr weiterhin keine zweite Ringer-Bundesliga als „Unterbau“ mehr gibt. Die Ringer-Bundesliga ist ab sofort eingleisig und besteht vor der neuen Saison aus 20 Mannschaften. Die bisherigen regionalen Staffeln wurden aufgelöst. Neu für die 20 Bundesligisten: Sie bekommen in der Hauptrunde mit insgesamt zunächst elf Kämpfen Woche für Woche jeweils einen anderen Gegner. Rückkämpfe gibt es nicht mehr.

Der Deutsche Ringerbund (DRB) verspricht sich durch diese radikale Neuerung eine größere Attraktivität der Bundesligakämpfe. Und: Die Einzelsiege auf der Matte sind für den Mannschaftserfolg entscheidend – nicht mehr das Punktesystem. Das bedeutet: Es kann nicht mehr mit Blick auf die Punktewertung bei der Aufstellung „spekuliert“ werden. Für den ASV Mainz 88 als einzigen Bundesligisten aus Rheinland-Pfalz bedeutet dies, dass er in der neuen Runde zunächst gegen Mannschaften kämpfen muss, gegen die er nur selten oder vielleicht sogar noch nie auf die Matte gegangen ist. Folgende Heimkämpfe wurden ihm für die neue Saison zugeteilt: ASV Hüttigweiler, KG Baienfurt, RKG Freiburg, AC Heusweiler, AC Lichtenfels und SVG Weingarten. Auswärts müssen die Mainzer beim KSC Hösbach, RSV Greiz, SVG Weilimdorf, FC Erzgebirge Aue, ASV Urloffen und KSV Köllerbach antreten.

Keine finanziellen Risiken

Vor diesem Hintergrund werden es sich die rheinland-pfälzischen Oberligisten, die sich 2026 Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen, aus finanziellen Gründen genau überlegen, ob sie bei einem Titelgewinn den Sprung in die Bundesliga wagen: Auf den VfK 07 Schifferstadt zum Beispiel kämen bei einer ähnlichen Gegnerzuteilung wie für die Mainzer kostspielige Ausgaben wie horrende nationale und internationale Verbandsabgaben und erhebliche finanzielle Belastungen bei Auswärtskämpfen zu: Reisen und Übernachtungskosten etwa in Aue im Erzgebirge, in Greiz in Thüringen, Baienfurt in Oberschwaben, Witten in Nordrhein-Westfalen oder Lichtenfels in Oberfranken. Der VfK-Vorsitzende Thorsten Libowsky hat daher schon früher beim Blick auf die geografisch und organisatorisch einfachere zweite Bundesliga abgewunken: „Wir gehen keine finanziellen Risiken ein ...“

Sportreferent Jürgen Hoffmann (Hüttigweiler/Saar), der für die Arbeitsgemeinschaft Ringen (ARGE) Rheinland-Pfalz den Sportbetrieb in der Oberliga und Verbandsliga organisiert, hat vor dem Start in die neue Saison auch anderweitige Probleme. So weiß er derzeit noch nicht, ob es am 21. November am Saisonende aus der Oberliga einen Aufsteiger in die Bundesliga oder einen Absteiger in die Verbandsliga geben wird. Ungeklärt ist aktuelle auch, ob der künftige Meister der Verbandsliga automatisch in die Oberliga aufrückt. Hoffmann: „Da ist noch organisatorisch keine definitive Entscheidung gefallen. Im Falle eines sportlich möglichen Aufstiegs in eine höhere Klasse müssen das die Vereine vermutlich selbst entscheiden.“ Denn während sie in der Verbandsliga mit Ringern für acht Gewichtsklassen auskommen, sind eine Klasse höher Sportler für zehn Klassen erforderlich. Da könnte schon aus personellen Gründen ein Aufstieg illusorisch werden ...