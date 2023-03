Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Institution in der Innenstadt wird Ende August schließen. In der Metzgerei Ott wird nach 36 Jahren der letzte Aufschnitt über die Wursttheke gereicht. Gerd und Ulrike Ott gehen in Ruhestand. Vielen Kunden wird nicht nur die Wurst fehlen.

Gerd Ott sitzt in der Küche und schält Kartoffeln. „Dabei kann ich mich entspannen“, sagt der Metzgermeister. Die Grumbeere sind die Grundlage für einen pfälzischen Kartoffelsalat,