Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich bin super aufgeregt“, sagte Joss Turnbull vor seinem Konzert in der Alten Feuerwache. Geschäftsführer Sören Gerhold unterhielt sich vor der Musik mit dem Perkussionisten, der gerade hier gut bekannt ist. Was Turnbull dann in der nächsten guten Dreiviertel Stunde ohne Pause spielte, war spannend, aufwühlend und dramatisch.

Man hatte als Zuhörer den Eindruck, da löst sich etwas. Eine Anspannung, vielleicht auch ein Stau. Das galt nicht nur für den Musiker auf der Bühne, auch für die