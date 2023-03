Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft im Rahmen der Tarifrunde Bund und Kommunen am Dienstag, 14. März, sowie am Mittwoch, 15. März, Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen zum Warnstreik auf. Betroffen sind demzufolge mehrere rheinland-pfälzische Krankenhäuser, Psychiatrische Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste. Das Motto der Streiktage lautet: „Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch.“ Am Streik beteiligen wird sich Verdi zufolge auch das Ludwigshafener Klinikum – und zwar am Dienstag. „Es wird in allen Häusern zu deutlichen Einschränkungen des Normalbetriebs kommen“, teilt Verdi mit, mit Absagen und Verlegungen von Terminen müsse gerechnet werden. „Eine Notfallversorgung wird während der Streikmaßnahmen durchgehend sichergestellt“, heißt es in einer Presseerklärung. Mit den Warnstreiks und Aktionen machen die Verdi-Beschäftigten vor der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst vom 27. bis 29. März Druck auf die Arbeitgeber von Bund und Kommunen. „Die Krankenhäuser im öffentlichen Dienst müssen wieder attraktive Arbeitgeber werden, sonst droht vielerorts ein Kollaps der Gesundheitsversorgung“, so Frank Hutmacher, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter für den Bereich Gesundheit. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld – und mindestens 500 Euro, „damit Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen nicht trotz Lohnerhöhung Reallohnverluste haben“.