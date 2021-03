Vier Ludwigshafener Vereine haben mit Blick auf den Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März zu einer klaren Haltung gegen Rassismus und Diskriminierung aufgerufen. „Wir treten für Menschlichkeit, Toleranz, Wertschätzung und Vielfalt ein“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf von Kulturzentrum Fontäne, dem Frauennetzwerk Ela, dem Lernzirkel Ludwigshafen und dem von Ärzten vor zehn Jahren gegründeten Verein Medical Academy & Care. In dem Papier warnen die Unterzeichner vor täglichem Rassismus und Diskriminierung durch radikale Bewegungen und Personen. Wörtlich heißt es: „Ob im Arbeitsleben, bei der Wohnungssuche, im Alltag oder im Internet; täglich werden Menschen benachteiligt, ausgegrenzt und beleidigt.“

„Sollten dagegenhalten“

Die Gründe seien unterschiedlich: Alter, Behinderung, Herkunft, Aussehen, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung. Diese Merkmale sollten kein Ausschlusskriterium oder Gründe für eine Benachteiligung sein. „Schließlich kann sich niemand bei der Geburt aussuchen, wie er auf die Welt kommt.“ In dem Aufruf heißt es: „Wir sollten nicht nur heute und auch nicht nur dann gegen Rassismus und Diskriminierung sein, wenn wir selbst davon betroffen sind. Wann immer uns Diskriminierung begegnet, sollten wir dagegenhalten.“

„Mit Betroffenen solidarisieren“

Auch Menschen, die sich nicht ausgegrenzt fühlten, sollten sich mit Betroffenen solidarisieren und sie unterstützen. Wichtig sei eine kluge Diskriminierungsprävention – an Schulen, Freizeitstätten oder in Sportvereinen, um heranwachsende früh über Diskriminierung aufzuklären. „Dafür müssen wir nichts neu erfinden. Das Grundgesetz bildet die Basis für ein friedliches Zusammenleben. Um das unseren Kindern beizubringen und es von ihnen zu fordern, ist ein glaubwürdiges Vorleben der Werte gefragt.“