Angesichts der extremen Hitzewelle, die jetzt kommen soll, bittet der Tierschutzverein Ludwigshafen um Hilfe für Vögel, Igel und Co. „Auch diese Tiere sind auf Trinkwasser angewiesen“, teilt die Erste Vorsitzende, Tina Bredthauer, mit. Gartenbesitzer, oder alle, die sonst dazu die Möglichkeit haben, bittet der Tierschutzverein deshalb, Wasser in einem kleinen Napf anzubieten. Gleichzeitig appelliert der Verein an alle Hundehalter, ihre Lieblinge auf keinen Fall bei praller Hitze im Auto zu lassen.