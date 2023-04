Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Ruchheim haben Vermessungsarbeiten am sogenannten Affengraben für Aufregung bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats gesorgt. Rund 15 Demonstranten unterstützten mit ihrer Anwesenheit die Forderung der Grünen-Ortsbeiratsfraktion nach Aufklärung. Diese wurde von einem Mitarbeiter des Bau- und Umweltbereichs der Stadt noch in der Sitzung geleistet.

Demnach geht es um Pläne für einen neuen Rad- und Fußweg, der vom Wohngebiet am Erfurter Ring künftig entlang der Rhein-Haardtbahn (RHB) zur Haltestelle und dem Ortsausgang