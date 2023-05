Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FSV Schifferstadt wartet nun auch nach dem sechsten Spiel in Folge weiterhin auf einen Sieg. Der FSV unterlag am Samstag in einem hitzigen und kämpferischen Derby in der Fußball-Landesliga Ost, Gruppe Süd, dem SV Ruchheim mit 0:1 (0:1).

„Uns war bewusst, dass dieses Spiel kein schönes wird. Der Platz ist schwierig zu bespielen, aber auch keine Ausrede dafür, dass wir spielerisch schwer etwas entwickeln konnten“,