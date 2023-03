Ein aufmerksamer Zeuge hat laut Polizei in der Nacht zum Montag in Oggersheim einen Einbruch verhindert. Gegen 1.45 Uhr meldete der 58-Jährige der Polizei, dass zwei Personen in der Adolf-Kolping-Straße versucht hätten, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als er die beiden angesprochen habe, seien sie geflüchtet. Die Täter werden wie folgt beschrieben: zwischen 1,60 und 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Ein Täter habe eine blaue Jeans getragen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.