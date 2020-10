Durch eine aufmerksame Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses ist es der Polizei in der Nacht zum Donnerstag gelungen, zwei Einbrecher im Ludwigshafener Stadtteil Süd auf frischer Tat zu ertappen. Gegen 2 Uhr versuchten die beiden Männer, eine Durchgangstür in einem Wohnhaus in der Wittelsbachstraße aufzubrechen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Einbrecher dabei von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei informierte. Die Beamten konnten schließlich vor Ort zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren stellen. Beide führten Einbruchwerkzeuge mit. Sie müssen sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten.