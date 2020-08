Zwei Männer haben am Samstagnacht gegen 23 Uhr versucht, über die Terrasse in das Wohnhaus eines 83-jährigen Mannes in Friesenheim einzudringen. Einer aufmerksamen Nachbarin fiel auf, dass der Bewegungsmelder im Garten des Rentners ausgelöst wurde. Sie sah aus dem Fenster, entdeckte die beiden Männer und schlug Alarm. Die Einbrecher ergriffen sofort die Flucht, wie die Polizei weiter mitteilte.