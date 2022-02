Dank aufmerksamer Bürger konnten am frühen Dienstagmorgen laut Polizei in Mannheim Zweirad-Diebstähle vereitelt werden. Einem 35-Jährigen kam in der Langen Rötterstraße eine 28-Jährige entgegen, die ein Kleinkraftrad schob und es beim Anblick des 35-Jährigen sofort an einem Fahrradständer abstellte. Dem Mann kam das Verhalten der jungen Frau merkwürdig vor. Er verständigte die Polizei. Als die Polizei die Frau fand, hatte sie ein Herrenfahrrad dabei. Sowohl das wie auch das motorisierte Zweirad hatte sie gestohlen. Die Beamten nahmen die betrunkene Frau vorläufig fest und brachten sie zum Polizeirevier.