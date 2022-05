Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz des Landes (POG) will sich die Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine (AOV) um die Durchführung des Straßenfestes (3. September) zur Kerwe bemühen. Das ist das Ergebnis eines Treffens in der Festhalle. Die AOV hatte eingeladen, um mit den Vereinen zu beraten, ob und wie das Straßenfest (auch mit Blick auf Corona) künftig zu stemmen sei und wie sich die zu erwartenden Kostensteigerungen auswirken. Allein für die geforderten Straßenabsperrungen rechnet die AOV mit 30 Prozent an Mehrkosten.

„Überschaubares Maß“

Zuletzt hatte die Stadtverwaltung auf die neuen Vorschriften des POG hingewiesen, das für Straßenfest und Kerweumzug ein neues Anmeldeverfahren und geänderte Genehmigungsbedingungen vorsieht. Trotzdem waren sich die Vereine einig, dass das Straßenfest zur Kerwe dazugehört. Daher wurde AOV-Vorsitzender Andreas Unger beauftragt, es gemäß den neuen Vorschriften bei der Verwaltung zu beantragen. Sollten die Auflagen zu umfangreich und die Kosten zu hoch sein, werde neu beraten. „Wir machen das alles ehrenamtlich und erhoffen uns eine schnelle Entscheidung der Verwaltung“, so Unger. „Wir erwarten bei den Auflagen ein sehr überschaubares Maß“.