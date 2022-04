Ein aufgemotzter BMW, der laut Polizei viel zu schnell unterwegs war, hat am Sonntagabend in Friesenheim beinahe einen Unfall verursacht. Gegen 21.20 Uhr fiel der Wagen einer Funkstreife auf der Brunckstraße in Fahrtrichtung L 523 auf. Er war „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs. An der Kreuzung zur Ammoniakstraße wechselte das Ampelsignal auf Rot. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver auf eine Fahrspur nach rechts habe ein Zusammenstoß mit einem bereits wartenden Fahrzeug verhindert werden können, so die Polizei. Der Pkw sei mittig auf der Kreuzung zum Stehen gekommen. Anschließend wurde der 24-jährige BMW-Fahrer kontrolliert.

Nicht genehmigte Umbauten

Hierbei entdeckten die Polizeibeamten mehrere nicht genehmigte Umbauten an dem Fahrzeug. Neben mehreren Verkehrsordnungswidrigkeiten muss sich der 24-Jährige auch wegen einer Straftat verantworten: der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, die sich unter Telefon 0621 963-2222 melden können.