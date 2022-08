Die Polizei hat am Donnerstag aufgemotzte Fahrzeuge von sogenannten Posern im Stadtgebiet kontrolliert. Wie die Polizei weiter mitteilte, sei wegen Veränderungen an den Fahrzeugen in fünf Fällen die Betriebserlaubnis erloschen. Zwei Autos wurden sichergestellt. Insgesamt 18 Verfahren wegen Verstößen wurden eingeleitet, unter anderem, weil die Auspuffanlagen lauter als erlaubt waren. Ein 41-Jähriger hatte die Software seinen Wagens so manipuliert, dass beim Beschleunigen des VW ein sogenannter Schubknall verursacht wird. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall wurde ein Fahrer erwischt, der keinen Führerschein hatte.