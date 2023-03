Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen an einer Ampel an der Kreuzung Erzberger-/Pettenkoferstraße (Nord) ist laut Polizei ein Mädchen verletzt worden. Gegen 7 Uhr waren die Autos einer 32-Jährigen und einer 30-Jährigen zusammengeprallt. Dabei wurde die sechsjährige Tochter der 30-Jährigen leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.