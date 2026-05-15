Ein Auto ist bei Mannheim auf der A656 auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren. Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos und rund 43.000 Euro Schaden. Die Fahrerinnen eines Opels und eines Volvos sowie ein Ford-Fahrer fuhren von Mannheim kommend auf der selben Spur. An der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau wechselten sie auf die Abbiegespur in Richtung B38a, wo die 45-jährige Volvo-Fahrerin wegen des Verkehrs stark bremste. Der 20-jährige Ford-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den Opel, der auf den Volvo geschoben wurde. Der Verkehrsdienst sperrte die rechte Fahrspur kurzzeitig.