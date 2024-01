Beim Bremsen auf glatter Fahrbahn ist ein 24-jähriger Autofahrer am Mittwoch vor einer Ampel in der Mannheimer Straße in Oggersheim ins Rutschen gekommen und auf das vor ihm stehende Auto aufgefahren. Laut Polizei hatte der junge Mann lediglich vorne Winterreifen aufgezogen. Die Hinterreifen waren noch Sommerreifen.

