Zu einem Auffahrunfall, in den ein Schulbus verwickelt war, kam es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Mannheimer Gartenstadt. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren drei Fahrzeuge beteiligt. Eine 26-jährige Autofahrerin habe auf der Waldstraße bremsen müssen, hieß es. Während der Fahrer des folgenden Autos sein Tempo offenbar ebenfalls verlangsamt hat, konnte der 75 Jahre alte Fahrer eines Schulbusses laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto des Mannes wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vorausfahrenden Wagen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Autofahrer wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Fahrzeugführer sollen ebenso unverletzt geblieben sein wie die Kinder im Bus.