Ein Auffahrunfall in Mannheim hat am Donnerstagnachmittag zu einem erheblichen Sachschaden geführt, so die Polizei in einer Mitteilung. Gegen 16.35 Uhr musste demnach ein 57-jähriger Volvo-Fahrer auf der Feudenheimer Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein 53-jähriger Seat-Fahrer bremste ebenfalls rechtzeitig ab, doch ein 36-jähriger Fiat-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Seat auf. Durch den Aufprall wurde der Seat auf den Volvo geschoben.

Die 45-jährige Mitfahrerin im Seat erlitt leichte Verletzungen und wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf rund 31.000 Euro.