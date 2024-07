Eine Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Mannheim, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf dem Neckarauer Übergang ereignet hat. Wie die Polizei meldet, fuhr auf der Neckarauer Straße in Richtung Viehhofstraße ein 45-jähriger Renault-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden VW einer 59-Jährigen auf. Bei der Kollision verletzte sich die Frau leicht, sie wurde in eine Klinik gebracht. Beide Autos wurden beschädigt. Der Renault musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an.