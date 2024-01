Eine 63-Jährige war am Montag gegen 8.30 Uhr auf der K3 in Oggersheim in Richtung Mannheimer Straße unterwegs, als sie an einer Kreuzung wegen der Vorfahrtsregelung anhalten musste. Der 33-jährige Fahrer eines Transporters, der in gleicher Richtung unterwegs war, erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Sie wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.