Eine 60 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall im Stadtteil Süd leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto in der Lagerhausstraße auf das vor ihr bremsende Auto der 60-Jährigen auf. Zudem entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe rund 800 Euro.