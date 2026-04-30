Ab Anfang Mai wird die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke von der Yorckstraße aus umgebaut, der Einmündungsbereich wird insbesondere mit Blick auf die neue Pendlerradroute und den Bau der Bleichstraßenkurve für ein neues Stadtbahn-Angebot angepasst, informiert die Stadtverwaltung. Für diese Arbeiten wird die Auffahrt von Sonntag, 3. Mai, bis Freitag, 15. Mai, vorübergehend gesperrt. Da die Auffahrt von der Saarlandstraße aus in diesem Zeitraum noch nicht geöffnet ist, wird die Adenauer-Brücke von Ludwigshafen aus Richtung Mannheim bis Mitte Mai für Pkw und Lkw nicht befahrbar sein. Der Fuß- und Radverkehr kann die Auffahrt während der Sperrung weiterhin benutzen. Der Pkw- und Lkw-Verkehr mit Fahrtrichtung Mannheim fährt im genannten Zeitraum über die Kurt-Schumacher-Brücke. Alternativ stehen für den regionalen Verkehr die Theodor-Heuss-Brücke im Norden (A6) sowie im Süden die Rheinbrücke bei Speyer zur Verfügung. Die Stadt empfiehlt, Alternativen über das ÖPNV-Angebot zu nutzen oder insbesondere für innerstädtische Wege auf das Fahrrad umzusteigen. Alle Informationen mit detaillierten Karten sind zu finden unter www.ludwigshafen-diskutiert.de.