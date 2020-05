Die Auffahrt von der Heinigstraße (Mitte) auf die B 44/A 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim ist am Montag von 9 Uhr bis 15 Uhr gesperrt. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, werden Arbeiten an den Geländerpfosten am darüber liegenden Brückenteil der Hochstraße Nord vorgenommen. Eine Umleitung soll ausgeschildert sein. Der Bereich Tiefbau bittet Verkehrsteilnehmer wegen der Beeinträchtigungen um Verständnis.