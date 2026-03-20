Die Auffahrt auf die Hochstraße Nord ( B44) von der Rheinuferstraße aus Richtung Oppau kommend ist ab sofort wieder freigegeben. Die Auffahrt musste am Freitag, 20. März, aufgrund dringender Reparaturarbeiten an einer Übergangskonstruktion und der damit einhergehenden Unfallgefahr kurzfristig voll gesperrt werden, wie die Stadt mitteilt. Ab April beginnt mit dem Rückbau des Würfelbunkers die Neugestaltung des Nordbrückenkopfes zur Kurt-Schumacher-Brücke, die zu Verkehrseinschränkungen führen wird.