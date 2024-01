Einer Streife ist am Montagabend ein BMW aufgefallen, der in der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Autobahn unterwegs war. Statt der erlaubten 70 war er offenbar nur mit 45 Stundenkilometern unterwegs. Als die Polizisten den Wagen kontrollieren wollten, soll die Fahrerin unbeirrt mehrere Kilometer weitergefahren sein. Ein weiterer Streifenwagen stellte sich dem Auto schließlich in Neckarau in den Weg. Ergebnis der Kontrolle: Die Fahrerlaubnis der 68-Jährigen war bereits im Jahr 2022 erloschen. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten, der BMW in der Nähe abgestellt.