Mir kam dieser Tage die Idee: Nie war uns das, was hinter dem christlichen Verständnis der Auferstehung Jesu steht, wohl näher als in diesen Zeiten, in denen wir uns eine Rückkehr zu „neuem Leben“ wünschen. „Rückkehr“ und „neu“ – eigentlich ein Widerspruch in sich. Genau wie die Spannung, in der wir uns seit einem Jahr befinden: voller miteinander kämpfender, widersprüchlicher Elemente, Argumente und Wünsche. So ähnlich stelle ich mir das auch beim Sterben und der Auferstehung Jesu vor.

Dass katholische Kirche es in diesen Monaten perfekt versteht, sich selbst zu demontieren, passt irgendwie zu dieser Zeit. Missbrauch und vor einigen Wochen wieder die Ansage von ganz oben, homosexuellen Paaren den Segen zu verwehren, treiben nicht nur Menschen aus dieser Kirche, deren Beziehung zu ihr sich auf Kirchensteuer-Abgaben beschränkt. Scharenweise folgen ihnen jetzt auch die, die ehemals als „treue Kirchgänger“ tituliert wurden.

Unzufriedenheit und Unmut

Eine gute Studienfreundin von mir, die bis zu ihrer Pensionierung in der und für die katholische Kirche gearbeitet hat, ist neulich zur evangelischen Kirche gewechselt. Immerhin: Sie ist „noch dabei“, für die katholische Kirche ändert es aber nichts daran, dass sie ein weiteres, praktizierendes Mitglied verloren hat.

Unzufriedenheit und Unmut nehmen innerkirchlich zu und brechen sich zunehmend Bahn. Hohe katholische Würdenträger, die noch nie lauter und deutlicher als jetzt aufbegehrt haben, bieten Rom in der Frage der Segnung homosexueller Lebenspartnerschaften Paroli. Ich frage mich, ob das nicht schon Vorzeichen einer neuen Auferstehung sein könnten.

Gott entdecken

„Meine“ Kirche, mit der ich groß geworden bin und die bis vor wenigen Jahren meine scheinbar unerschütterliche Heimat war, gibt es nicht mehr. Heimat ist sie mir dennoch, aber anders: Gerade in dieser Zeit sind Menschen, bin ich auf der Suche nach Halt, Sinn und Zukunft. Gemeinsam mit ihnen will ich Gott im jeweiligen Umfeld entdecken.

Insofern glaube ich fest an die Erneuerungskraft des christlichen Glaubens, der diese Kirche verändert aus ihren Krisen hervorgehen lassen wird. Etwas, das ich durchaus mit Auferstehung umschreiben würde: Neu – anders – gut. Was damit also voll und ganz in diese verrückte Zeit passt.

Was können, was wollen Sie zu Grabe tragen, damit Neues wachsen kann? Damit wünsche ich Ihnen von Herzen ein frohes, gesegnetes Osterfest 2021!

Der Autor