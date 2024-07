Der Aufbau der Zelte für das 20. Festival des deutschen Films auf der Parkinsel kann wie geplant am Freitag, 12. Juli, beginnen, wie die Geschäftsführung mitteilt. Eine Begehung und Begutachtung des Geländes am Dienstag durch Vertreter der Stadt Ludwigshafen und deren Wirtschaftsbetrieben habe bestätigt, dass keine Hindernisse für den Aufbau bestünden. Wegen der zurückgegangenen Wasserstände sei der Start des Zeltaufbaus für die Veranstaltung – 21. August bis 8. September – problemlos möglich. Das vollständige Programm des Filmfestivals wird am 17. Juli veröffentlicht. Die letzten Vorbereitungen dafür liefen auf Hochtouren, so die Geschäftsführung. Zum 19. Filmfestival kamen im vergangenen Jahr 108.000 Besucher.