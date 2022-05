Ein Schaden von zirka 22.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Rheingönheim entstanden. Laut Polizeibericht war ein 43-Jähriger beim Abbiegen in die Hauptstraße auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten, überfuhr einen Grünstreifen und kollidierte dann im Gegenverkehr mit dem Auto eines 68- Jährigen. Verletzt wurde niemand. An beiden Wagen entstand ein hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.