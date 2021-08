Diese Zeilen schreibe ich früh am Morgen und sehr müde. Ich bin viel zu spät ins Bett gegangen, weil ich an einer Dokumentation über die Anfänge der Loveparade hängen geblieben bin. Es war interessant und irritierend, diese Massen tanzender Menschen zu sehen. Irritierend, weil das gerade undenkbar ist. Aus Sicherheitsgründen nach der Katastrophe von Duisburg 2010 sowieso. Und, weil wir jetzt gelernt haben, dass Abstand und Distanz das Wichtigste sind und jeder andere Mensch ein potenzieller Virenüberträger. Vorgestern Abend war ich eingeladen, auf den Geburtstag einer Freundin anzustoßen, im Freien, die Gäste haben dem Geburtstagskind nur zugenickt. Komische Zeiten.

Zum Lachen

Und deswegen gibt es auch immer noch nur kleine Kultur-Veranstaltungen. Aber immerhin: Es gibt welche. Einige Veranstalter in unserer Region haben auf die Schnelle und mit viel Engagement Festivals aus dem Boden gestampft und innerhalb weniger Tage Konzerte, Lesungen und Theatervorstellungen organisiert. Über die „Open Summer Stage“ in Ludwigshafen haben wir gestern berichtet. In Mannheim heißt das Programm „Jetzt erst recht“ und findet auf der schönen Seebühne am Kutzerweiher im Luisenpark statt. Einen von vielen Terminen möchte ich herausgreifen: den „Boom – Der Comedy Club“ am Freitag, 24. Juli, 20 Uhr. Moderator Jens Wienand präsentiert drei junge Comedians aus der Region. Die Ankündigung klingt vielversprechend: Es soll nicht nur um Corona gehen.

Literatur und Musik

Eine Voraussetzung für all die Freiluft-Veranstaltungen ist natürlich, dass es nicht regnet oder stürmt. Ich hoffe auf einen sommerlichen Sonntagnachmittag, wenn am Sonntag, 19. Juli, 17 Uhr, Katharina Wolf – stadtbekannt als Kadda – auf der Parkinsel aus ihrem Roman „Festivalsommer“ liest und von dem ebenfalls aus Ludwigshafen stammenden Gringo Mayer musikalisch begleitet wird.

Eine Familienfeier eskaliert

Sehr schön finde ich, dass es inzwischen neben dem Autokino auch richtiges Open-Air-Kino gibt. Das Mannheimer kommunale Kino Cinema Quadrat in K 1 hat die Leinwand auf seine Terrasse verlegt und zeigt dort an den Wochenenden im Juli alte und neue Filme. Am Donnerstag, 23. Juli, steht ein Klassiker auf dem Programm: Thomas Vinterbergs vielfach ausgezeichnetes Dogma-Drama „Das Fest“ aus dem Jahr 1998. Los geht es ab 21.15 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit.

Die Kolumne

Lieber ins Konzert oder in die Ausstellung gehen? Das Kultur-Angebot in der Region ist normalerweise groß. Aber auch zu Corona-Zeiten geben wir freitags Kultur-Tipps in unserer Kolumne „Ausgesucht“.