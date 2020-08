Bereits am frühen Dienstagnachmittag ist im Stadtteil Lindenhof ein 48-jähriger Mann Opfer eines Überfalls geworden. Laut Polizei entriss ein Unbekannter gegen 13:30 Uhr seinem Opfer gewaltsam eine Tüte mit Medikamenten, die der Mann fest in der linken Hand gehalten hatte. Anschließend sei der Täter geflüchtet. Der 48-Jährige verletzte sich nach Angaben der Polizei bei dem Überfall leicht an der linken Schulter. Die Polizei sucht nun nach dem männlichen Täter, der wie folgt beschrieben wird:

- Zirka 1,75 Meter groß

- schlank

- zwischen 20 und 30 Jahre alt

- bekleidet mit einer dunklen kurzen Hose

- blau/weiß kariertes Polohemd

- roter Mund-Nasenschutz

- graue Kapuze

- brauner Rucksack

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.