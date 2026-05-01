Von existenziellen Emotionen handelt Goethes Briefroman „Werther“. Lies Pauwels hat 250 Jahre später daraus „Werther (Love & Death)“ geschaffen.

Die kleinere Hinterbühne des Theaters im Pfalzbau ist noch einmal geteilt worden. Ein großer Vorhang mit Caspar David Friedrichs wunderschönem, um 1830 entstandenen Naturgemälde „Berglandschaft vor Böhmen“ trennt zwei Welten. Die vier Männer, professionelle Schauspieler aus dem Ensemble des Schauspielhauses Bochum, agieren meist vor der Landschaft, die fünf jungen Frauen, Laiendarstellerinnen im Alter von 15 bis 17 Jahren, ziehen sich immer wieder nach hinten zurück. Die ungerade Zahl von neun Darstellerinnen und Darstellern – sie macht direkt klar, dass wir es bei „Werther (Love & Death)“ nicht mit Paaren zu tun haben werden.

Mehr noch: Hier ist überhaupt niemand Werther oder Lotte, die von ihm in Briefen angebetete Frau, die leider mit Albert verlobt ist, den sie auch heiraten wird. Die belgische Regisseurin Lies Pauwels hat aus dem Werther-Stoff eine Revue gemacht, bei der gesungen und getanzt wird, es werden Texte gesprochen, und es wird immer wieder dramatisch gestorben.

Sturm und Drang par excellence

Als gerade 25-Jähriger hat Johann Wolfgang von Goethe am 29. September 1774 den Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ (zunächst noch „Werthers“) veröffentlicht. Sein zweites literarisches Werk nach dem Theaterstück „Götz von Berlichingen“ im Jahr zuvor war ein sensationeller Erfolg in ganz Europa, wurde viel gelesen, und es soll sogar eine Welle von Nachahmungssuiziden bei jungen Männern gegeben haben. Die problematischen Auswirkungen von übermäßiger Mediennutzung: Sie sind also schon ein Thema gewesen, als man sich noch nicht auf Social Media entblößen konnte.

„Werther“ – das ist Sturm und Drang par excellence. Was aber sagt er uns heute noch, 250 Jahre später? Lies Pauwels hat es mit ihrem Ensemble untersucht, und es ist offenbar eine Menge. Große Gefühle sind keiner Epoche zuzuordnen, und sie geraten auch nicht aus der Mode. Jeder Mensch erlebt sie, jeder neu, jeder anders. Und: Nahezu die komplette Popmusik erzählt von Liebe und von Schmerz. Der Abend beginnt, nach betörenden Klängen vom Band („Sea of Love“ von den Honeydrippers) und einem niedlichen „Hallo, Ihr süßen Mäuse!“ mit Fragen an den Tod („Sind mit dir irgendwelche Vorteile verbunden?“, „Bist du eine Befreiung?“ und, für Goethe-Kenner, „Wie hältst du’s mit der Religion?“) und an die Liebe: „Liebst du sie, weil du sie nicht kriegen kannst?“

David Bowie meets „Stabat Mater“

Danach füttern die Mädchen die Männer mit Brot (wie Lotte es bei Goethe für ihre Geschwister abschneidet), sie fechten miteinander, sie werden verhöhnt: „Don’t be such a pussy!“, es ist mutmaßlich kein Goethe-Zitat. Originaltext aus dem „Werther“ gibt es auch, den hier zum Beispiel: „Ach diese Lücke! Diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle!“ „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ ist der Titel von Joachim Meyerhoffs drittem Roman, dessen Verfilmung Anfang des Jahres in die Kinos kam. Während man darüber noch nachdenkt, läuft David Bowies „Space Oddity“ über einen allein durch den Weltraum treibenden Menschen, eine Frau streckt ihre blau angemalte Zunge heraus, und warum trägt jetzt plötzlich jemand ein Nirvana-Shirt? Aber andererseits: Warum nicht? Die Schauspieler (Dominik Dos-Reis, Marius Huth, Risto Kübar, Lukas von der Lühe) sind zuvor schon eine Boygroup gewesen, angehimmelt und mit Kuscheltieren beworfen von den Frauen (Şevval Ertürk, Kaja Gruba, Katharina Klos Tabea Zoí Sander, Helin Su Yusufoglu). Es wird das „Stabat Mater“ gesungen und wild getanzt, mit einem Wählscheibentelefon telefoniert, und vor dem langen Schlussapplaus kommentieren auf einen Bildschirm projizierte Emojis das Geschehen, am Ende ist ein lachendes Gespenst zu sehen. Popmusik, englische und französische, läuft sowieso die ganze Zeit.

Man muss sich die Arbeit an „Werther (Love & Death)“ als eine sehr liebevolle vorstellen. Alle Einfälle scheinen ungefiltert umgesetzt worden zu sein, und mitunter scheint es, als wohne das Publikum einer Probe bei. Wenn alle üben, dramatisch in Ohnmacht zu fallen, zum Beispiel. Der mit zwei Stunden ein wenig zu lange Abend, von Dramaturgin Dorothea Neweling in ihrer Einführung „eine Recherche“ genannt und vom Schauspielhaus als „wilde Nummernrevue“ angekündigt, ist eine Abfolge von Versatzstücken, die wenig miteinander zu tun haben. Das ist zwar alles sehr unterhaltsam. Aber so richtiges Mitgefühl mit dem armen Werther mag sich dann doch nicht einstellen.