Die Polizei sucht Zeugen, um einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten zu klären, der sich am Dienstagmittag in Friesenheim ereignet hat. Gegen 12.25 Uhr stießen auf der Kreuzung Industrie-/Sternstraße zwei Autos zusammen. Die beiden Unfallbeteiligten – eine 60 Jahre alte und eine 33-jährige Autofahrerin – gaben gegenüber der Polizei an, dass die jeweilige Ampel grün gezeigt habe. Bei dem Aufprall erlitten beide Frauen Verletzungen und wurden in Krankenhäuser verbracht. Zwei Kinder der 33-Jährigen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befanden, blieben unverletzt, wie die Polizei weiter mitteilt. Hinweise von Unfallzeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.