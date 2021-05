Was ich ausgesucht habe, sind mal wieder Tipps für Filmfreunde. Auch wenn weiterhin Starttermine verschoben werden und Kinos wie das Rex in Schifferstadt immer noch geschlossen haben, ist da in der nächsten Woche doch einiges geboten.

Die Filmreihe „Black Lives Matter“

Am Dienstag, 4. August, starten so das Mannheimer Cinemaxx und das Cineplex aus aktuellem Anlass, der gewaltsamen Tötung des Afroamerikaners George Floyd und der daraufhin aufgelebten Protestbewegung, die Filmreihe #blacklivesmatter. Sie beginnt äußerst passend mit „Queen & Slim“, der im November uraufgeführten Geschichte eines jungen schwarzen Paares, das in Ohio wegen einer Nichtigkeit von einem Polizisten angehalten wird. Als die Situation aus dem Ruder gerät, erschießt Slim den Polizisten in Notwehr. Die Dashcam-Aufnahme des Vorfalls macht das Paar in den Augen der Staatsgewalt zu Polizistenmördern, in den Augen zahlreicher anderer jedoch zu Helden. All der Schmerz über andauernde Polizeiwillkür und unschuldig getötete People of Color sowie die anhaltende Wut über strukturellen Rassismus entladen sich in einer Welle der Unterstützung und Proteste für die beiden Flüchtenden. Das Cinemaxx zeigt den romantischen Thriller um 18.45 Uhr in deutscher Fassung und das Cineplex um 19.45 Uhr im Original. Jeweils dienstags folgen mindestens fünf weitere Filme, immer im Cineplex die Originalfassung und im Cinemaxx die deutsche. Bis vorerst 8. September laufen „Loving“, „Get Out“, „Beale Street“, „Just Mercy“ und „Moonlight“.

Internationale Stummfilmtage online

Am 6. August starten die Internationalen Stummfilmtage Bonn, Corona sei Dank, erstmals auch online. Die Live-Veranstaltungen finden wie gewöhnlich im Arkadenhof des Bonner Kurfürstlichen Schlosses statt, in dem bis 16. August Abend für Abend jeweils 500 Besucher Platz finden, um Klassiker, selten gezeigte und frisch restaurierte Stummfilme zu genießen. Auf der Website www.internationale-stummfilmtage.de können in diesem Jahr erstmals alle Produktionen mit der zuvor eigens eingespielten oder bei den Vorführungen mitgeschnittenen Musik 24 bis 48 Stunden lang abgerufen werden. Das Programm eröffnet am 6. August um 21.30 Uhr mit der österreichischen, jiddischen Komödie „Ost und West“ und bietet insgesamt 14, zwischen 1909 und 1929 entstandene Filme aus Europa, den USA und der UdSSR.

„The Sound of Disney“

Und am 7. August eröffnet im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt die Ausstellung „The Sound of Disney“, die sich ganz der Klangwelt, der Musik, den Geräuschen und Dialogen der Disney-Klassiker widmet. Von kurzen Mickey-Mouse-Cartoons und den „Silly Symphonies“ bis zum „Dschungelbuch“, dem letzten abendfüllenden Meisterwerk, das noch zu Walt Disneys Lebzeiten entstanden ist. Die Ausstellung läuft bis 10. Januar 2021.

Die Kolumne