Ihr Wege schienen sich zu trennen, da brachte die Musik sie wieder zusammen: Ryan Henderson und Matt Carins nahmen vor zehn Jahren ein paar Songs in einer Garage in Brisbane auf. Dann begaben sich die Australier auf Weltreise. Der eine reiste durch Europa, der andere lebte in Kanada, als dem Folk-Duo plötzlich auf digitalem Weg – über Streaming-Plattformen wie Spotify und Co. – der internationale Durchbruch gelang. Seitdem touren die beiden gemeinsam durch die Welt – und legten in der Heidelberger halle02 einen Zwischenstopp ein.

Ein stampfender Trommelschlag, ein verträumt-wirbelndes Keyboardspiel und ein beschwingt dahinfließender Gitarrenrhythmus. Mit „Nothing to lose“, dem Titelsong ihres neuen