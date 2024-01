O wie Oktober bis O wie Ostern oder bei Temperaturen unter sieben Grad: Dann ist es Zeit für Winterreifen. Die Regel befolgen allerdings nicht alle Autofahrer, hat eine Kontrolle der Polizei in der Oderstraße in Oggersheim am Mittwoch ergeben. Binnen einer Stunde wurden sieben Fahrzeuge auf winterglatter Straße gestoppt, die noch Sommerreifen aufgezogen hatten. Die Fahrer durften nicht weiterfahren und müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Alles zu Schnee, Eis und Glätte in der Pfalz finden Sie aktuell im RHEINPFALZ-Liveblog.