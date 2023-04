Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mitten in der Gartenstadt hat sich ein junges Paar einen Traum erfüllt und das Eiscafé Nessano eröffnet. Warum sie dabei auf Aktivkohle setzen, welche Gäste mit der Kühltasche anreisen und ob es einen Trick für die Sahne im Spaghetti-Eis gibt, haben sie Eva Briechle verraten.