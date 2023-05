Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ins kalte Wasser“: Sprichwörtlich in dasselbe geworfen werden Neulinge, die sich bewähren sollen. Beim Nationaltheater Mannheim gibt es unter diesem Motto ein neues Format für Assistenten in Regie und Ausstattung. Das Theater will den Lernenden so Gelegenheit geben, eigenverantwortlich kreativ zu sein. Am Freitag beginnt die Reihe.

Das Konzept hat Dramaturg Sascha Hargesheimer entwickelt, der Anstoß ist von den Assistentinnen gekommen. „Normalerweise gab es bei uns immer Möglichkeiten, eigene Sachen auszuprobieren,