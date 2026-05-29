Viele Autofahrer haben hier schon im Stau gestanden. Warum eine Generalsanierung des Tunnels auf sich warten lässt und wie es um die Sicherheit im Ernstfall bestellt ist.

Knapp 500 Meter ist er lang, der Mannheimer Supertunnel, der längst zum Problemtunnel geworden ist. Viele Pfälzer verfolgen die Nachrichten rund um das Bauwerk sehr gespannt und bekommen nicht selten schwitzige Hände, wenn die Stadt Wartungsarbeiten ankündigt, wie vor einigen Tagen. Die Rede ist vom Fahrlachtunnel, der eine wichtige Route zur Umfahrung der Mannheimer Innenstadt ist und große Gewerbegebiete und Arbeitgeber anbindet. Täglich zwängen sich mehr als 60.000 Fahrzeuge durch das Nadelöhr.

Vielen ist das Verkehrschaos noch in Erinnerung, als der Tunnel quasi über Nacht wegen gravierender Sicherheitsmängel voll gesperrt worden ist. Ein Hubschrauber kreiste über der Stadt. Und am Boden schwärmten Motorradpolizisten aus, um die Autoschlangen noch irgendwie zu dirigieren. Mannheim versank im Verkehrschaos. Das war im August 2021. Das Bauwerk sollte bis Mai 2023 dicht bleiben. In dieser Zeitspanne wurden damals die Röhren notertüchtigt. Eine schon lange geplante Generalsanierung steht allerdings bis zum heutigen Tag aus. Die Stadt ist zum Warten gezwungen.

Warten auf Generalsanierung des Fahrlachtunnels

Wie ein Sprecher der Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, gibt es noch immer keinen verbindlichen Starttermin für die Generalsanierung. Abhängig ist man in Mannheim vor allem von Plänen der Deutschen Bahn. Diese prüft derzeit Optionen für eine Trasse mit neuen Gleisen von Mannheim nach Karlsruhe. Dabei gibt es eine Variante, die vorsieht, den Mannheimer Rangierbahnhof unterirdisch, also per Tunnel, anzubinden. Da wäre der Fahrlachtunnel im Weg – dessen Verlegung gilt aber mit Blick auf die Konsequenzen als kaum vorstellbar. Die Stadt hat ihre Sicht der Dinge entsprechend bei der Bahn hinterlegt.

Weil der große Wurf also weiter auf sich warten lässt, ist die Stadt gezwungen, den Fahrlachtunnel häppchenweise in Schuss zu halten. Die Notertüchtigung, heißt es aus dem Rathaus, sei noch nicht final abgeschlossen, die Signal- müsse noch in die Betriebstechnik eingebunden werden. Nur wenige Fachfirmen seien dazu in der Lage. Und diese hätten derzeit eine hohe Auslastung.

Mehrere Male wurde im Fahrlachtunnel der Ablauf eines Brandes simuliert. Archivfoto: Moray

Der Ernstfall im Fahrlachtunnel

Bleibt die Frage, wie es im Ernstfall um die Sicherheit der Autofahrer im Fahrlachtunnel bestellt ist. Ernstfall bedeutet in diesem Fall ein Feuer. Große Brandrauchversuche gab es im November 2021. Dabei wurde praktisch der komplette Ablauf eines Tunnelbrands simuliert. Ziel war es, zu prüfen, ob Menschen sicher fliehen können und ob die Technik funktioniert wie vorgeschrieben. Diese Tests hatten damals erhebliche Defizite bei Lüftung, Entrauchung und Rettungswegen aufgezeigt. Darum wurden später zusätzliche Lüfter, neue Steuerungen und weitere Sicherheitstechnik eingebaut. Erneute Tests im Jahr 2023 wurden dann als erfolgreich gewertet, woraufhin der Tunnel pünktlich zur Bundesgartenschau wieder geöffnet wurde.

Auf die Frage, wie es aktuell im Notfall um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer im Fahrlachtunnel bestellt ist, heißt es aus dem Rathaus: „Die Notertüchtigung hat zu einer stabilen Zwischenbetriebsphase geführt, die den Betrieb mit gutachterlicher Begleitung im begrenzten Umfang ermöglicht.“ Aus Brandschutzgründen seien beispielsweise Gefahrguttransporte nach wie vor nicht zulässig. Nach einer Generalsanierung soll das wieder möglich sein.

Wartungsarbeiten sind angelaufen

Vor allem die gesamte Sicherheitstechnik und die Lüfter müssten bei einer Generalsanierung auf Vordermann beziehungsweise auf den aktuell geforderten Stand der Technik gebracht werden. Baubeginn für den Fahrlachtunnel war 1988, in Betrieb ging er 1994. Und damals waren die Vorgaben für solche Anlagen noch weniger streng. Tatsächlich sind die heute geltenden Regeln für die Sicherheitstechnik erst später formuliert worden.

Nun sind aber erst einmal die von der Stadt angekündigten turnusmäßigen Wartungsarbeiten im Gang. Bis 5. Juni sollen die beiden Tunnelröhren im Wechsel gesperrt werden. Der Verkehr soll in dieser Zeit einspurig in der jeweils offenen Röhre fließen. Neben Beleuchtung und Lüftung werden die Entwässerung und die Signalelektronik gewartet sowie Reinigungsarbeiten in Angriff genommen, wie die Stadt informierte. Von 5. Juni bis voraussichtlich am Abend des 11. Juni werden beide Tunnelröhren vollständig gesperrt sein. In dieser Zeit werden die neuen Ampelsteuerungen vor den jeweiligen Tunneleinfahrten in die Tunnelsteuerung eingebunden und getestet.