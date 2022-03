Die Polizei hat am Mittwoch einen 32-Jährigen festgenommen, der in der Rhein-Galerie auf Diebestour war. In einem Bekleidungsgeschäft stahl er gegen 16 Uhr das Portemonnaie eines 38-Jährigen aus der Tasche einer Hose, die in einer Umkleidekabine lag. Der Täter griff zu, während der 38-Jährige seiner Frau vor der Kabine die anprobierten Klamotten vorführte. Das Ehepaar bemerkte den Diebstahl erst, als es an der Kasse bezahlen wollte. Kurz danach kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der Täter ein Parfum in die Jackentasche steckte. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 32-Jährigen fest und durchsuchten ihn. Er hatte mehrere Kleidungsstücke übereinander an, die er, wie sich herausstellte, kurz zuvor in einem weiteren Geschäft entwendet hatte. Dass er auch den Geldbeutel des 38-Jährigen gestohlen hatte, belegten Kameraaufnahmen.