Bei einem Unfall im Mannheimer Stadtteil Oststadt sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. An drei Autos entstand ein Schaden, den die Polizei auf 20.000 Euro schätzt. Wie die Beamten mitteilen, geriet ein 70 Jahre alter Mann gegen 9.30 Uhr auf der Straße „Am oberen Luisenpark“ mit seinem Auto auf die Gegenspur; dort habe ein 52 Jahre alter Kleinlaster-Fahrer noch rechtzeitig ausweichen können, eine 48-Jährige mit ihrem Mercedes aber nicht mehr. Die Autos stießen zusammen. Sowohl der 70-Jährige als auch die Mercedes-Fahrerin seien verletzt worden, ihre Autos hätten abgeschleppt werden müssen, berichtet die Polizei weiter.

Den genauen Unfallhergang – unter anderem, warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geraten war – versucht nun der Verkehrsdienst Mannheim zu ermitteln, so die Polizei.