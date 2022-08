Ein 22-Jähriger ist am Mittwochnacht im Bereich der Rheinpromenade zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, machte das Opfer gegen 1.30 Uhr auf sich auf sich aufmerksam. Der junge Mann wies Verletzungen im Bereich der Hände und des Gesichts auf. Er berichtete, dass er mit zwei Unbekannten in Streit geraten sei. Einer der Männer habe ihn mehrfach geschlagen und zu Boden gestoßen. Eine Fahndung der Polizei nach den mutmaßlichen Tätern blieb erfolglos. Beide sollen 1,70 Meter groß und zirka 26 Jahre alt sein. Einer trug ein bedrucktes rotes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose. Außerdem hatte er ein rotes Fahrrad. Der zweite Täter trug ein schwarzes T-Shirt. Seine Haare sind blondiert. Er hat einen dunklen kurz geschorenen Bart. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.