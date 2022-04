Auf der Leitplanke endete am Dienstagmorgen die Fahrt für eine 33-Jährige. Ihr hatte laut Polizei gegen 6 Uhr an der Kreuzung Sternstraße/Bastenhorstweg/Industriestraße (Friesenheim) ein 59 Jahre alter Fahrer die Vorfahrt genommen. Zum Unfallzeitpunkt soll die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb gewesen sein, der Verkehr wurde aber durch aufgestellte Zeichen geregelt. Die Frau verlor nach dem Zusammenstoß die Kontrolle über ihr Auto, es kam neben der Fahrbahn auf der Leitplanke zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222 oder Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de