Auf der Flucht vor der Polizei sind zwei Männer am Samstag gegen 23.20 Uhr einen Hang an der Fahrlachstraße hinabgestürzt.

Dabei verletzte sich ein 33-Jähriger am Bein. Sein 53 Jahre alter Kompagnon, der ebenfalls alkoholisiert war, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuvor hatten Passanten die Polizei darüber informiert, dass ein VW-Fahrer beim Abbiegen von der Wilhelm-Varnholt-Allee in die Fahrlachstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Ampel geprallt sei.

Die beiden verletzten Männer ergriffen daraufhin die Flucht und versteckten sich in einem Gebüsch, berichtete die Polizei weiter. Dabei kamen sie ins Rutschen. Der Jüngere blieb verletzt liegen, den Älteren konnten Beamte aufgreifen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 33-Jährigen einen Wert von über 1 Promille, bei dem 53-Jährigen rund 0,5 Promille. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Wer von den beiden Männern gefahren ist, wird noch ermittelt.