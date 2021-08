Ein halbes Jahr lang ist kein Bühnentanz im Nationaltheater möglich gewesen. Kein Wunder, dass Tanzbegeisterte in (derzeit erlaubten) Scharen bei der öffentlichen Probe für die nächste Mannheimer Tanzpremiere zusehen wollten. Die Uraufführung „My Island“ ist eine Antwort von Ballettdirektor Stephan Thoss auf die Herausforderungen der Pandemie.

Auch für die Mitglieder der Mannheimer Tanzkompanie ist diese Probe alles andere als normal: Zum ersten Mal seit langer Zeit tanzen sie wieder vor Publikum. Das sei zunächst schon ein komisches Gefühl gewesen, sagt hinterher die Amerikanerin Emma Kate Tilson, die seit vier Jahren zum Ensemble gehört. Sie hat den Lockdown in Mannheim durchgemacht – mit aller Verunsicherung, die das bundesweite Schließen aller Theater Mitte März mit sich gebracht hat. Zunächst, so berichtet sie im Gespräch, sei sie einfach in ein Art Starre verfallen. Für Tänzerinnen und Tänzer, deren Lebensinhalt Bewegung darstellt, hatten die verordneten Beschränkungen existenziellen Charakter.

Schwieriges Tanztraining zu Hause

Auch wenn sie nicht für ein Stück proben oder eine Aufführung im Terminkalender steht, müssen die Tänzer jeden Tag trainieren. Allein in einer privaten Wohnung fehlt ihnen dazu fast alles an der gewohnten Infrastruktur: genügend Platz und ein federnder Tanzboden, die Anregungen und die kritischen Augen von Ballettmeisterin Zoulfia Choniiazowa, vor allem aber die Gemeinsamkeit mit den übrigen Ensemblemitgliedern. So war Emma Kate Tilson nach diesem halben Jahr ihrer tänzerischen Fähigkeiten gar nicht mehr so sicher. Aber nach der ersten Durchlaufprobe des neuen Stücks – in dem sie zwei sehr gegensätzliche Solopartien meistert – konnte sie selbst aufatmen: Sie hat das Tanzen nicht verlernt.

Zweimal in Quarantäne

Ensemblekollege Andrew Wright hat gleich zweimal 14 Tage in Isolation verbracht. Nachdem er gerade noch in seine kanadische Heimat hatte reisen können, wohnte er für zwei Wochen in seinem alten Kinderzimmer; Familienangehörige mussten vor der Tür bleiben. Nach seiner Rückkehr verbrachte er noch einmal zwei Wochen in Quarantäne, ganz auf sich allein gestellt in einer Gästewohnung des Nationaltheaters – eine Extrem-Erfahrung. Stephan Thoss hat für ihn auf der Bühne eine andere Extremsituation choreographiert: Es ist das Warten auf dem Krankenhausflur. Keine der Türen will sich öffnen lassen – bis es zu spät ist.

„My Island“ handelt von Isolation und damit von einer Erfahrung, die Tänzer und Publikum teilen. Für Stephan Thoss müssen die vergangenen Monate eine spezielle Qual gewesen sein. Wer den Mannheimer Ballettdirektor noch nie bei der Arbeit gesehen hat, konnte in sich in diesem Teil der Probe ein Bild davon machen, wie er förmlich mit dem Körper denkt. Es gilt als Kennzeichen charismatischer und einfühlsamer Redner, dass sie ihre Sprache ganz unbewusst mit einer überzeugenden Gestik unterstreichen, quasi verkörpern können. Thoss kommuniziert ohne Umwege direkt mit seinem gesamten Körper – und er tut es während der Probe auf überwältigende Weise. Jedes noch so kleinste Bewegungsdetail macht er selbst vor, füllt es mit intensiver Bedeutung.

Anfassen nicht erlaubt

Nach einer spannenden Stunde ist die Probe schon wieder vorbei, und die neue Normalität mit Lüften und Masken hält Einzug. Anfassen dürfen sich die Tänzer auf der Bühne nur dann, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt leben. Die neue Premiere findet nicht nur unter erschwerten Bedingungen statt. Sie hat diese Bedingungen zum Thema.

Termine

Die Premiere am Freitag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, ist ausverkauft, ebenso die Vorstellungen am 28. Oktober und 3. November. Karten gibt es noch für die Vorstellungen am Montag, 2. November, 19.30 Uhr, und am Samstag, 7. November, 16 Uhr, im Schauspielhaus des Nationaltheaters.